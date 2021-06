Politie gebruikt vuurwapengeweld bij verwijderen zuipende hangmannen te Zanderij

De politie van Zanderij heeft donderdagavond rond 19.30 uur vuurwapengeweld gebruikt bij het verwijderen van zuipende hangmannen voor een winkel in het centrum. Een van hen is daarbij geraakt aan zijn knie.

Het slachtoffer, dat onder invloed van alcohol verkeerde, is afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname. Zijn toestand is stabiel. De politie van Zanderij heeft assistentie gekregen van het Regio Bijstandsteam.

Op de plaats van het gebeuren zijn er twee winkels en twee bars naast elkaar. Volgens de politie moet zij dagelijks uitrijden om rondhangende personen tijdens de lockdown te verwijderen van de locatie.