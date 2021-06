Na Diego Lapars volledige vaccinatie is het tijd voor zijn eerste publicatie

Is het verhaal van Afanaisa en de jongen in de korjaal een droom? Op wie wachten Jennifer en Rosanna onder de amandelboom? Na Diego Lapars volledige vaccinatie is het de hoogste tijd voor zijn eerste publicatie!

Omkeerboek

Hoewel hij al op zevenjarige leeftijd zijn eerste verhaal schreef en hij als levensmotto heeft: ‘Stel niets uit wat je vandaag nog kunt doen!’, maakt Diego Lapar nu pas zijn debuut, en wel met een omkeerboek! Het omkeerboek brengt hij samen met zijn uitgever, Stichting Rupsje Regenboog van kinder- en jeugdboekenschrijfster Indra Hu-Ramdas, voor de jeugd vanaf 11 jaar uit. Het bestaat uit de hoofdverhalen ‘Misi fu a liba’ en ‘Onder de amandelboom’ en als extraatje heeft de schrijver in zijn pennenvrucht een droom en vier persoonlijke belevenissen opgenomen, te weten: ‘Poolparty’, ‘Vader of broer(tje)?’, ‘Angels among us’, ‘Kijk Suriname!’ en ‘Telepathie!’ De illustrator, welke tevens voor de opmaak heeft gezorgd, is Jurmen Kadosoe en het boek is gedrukt door Artie’s Printing & Design N.V.

Misi fu a liba

‘Misi fu a liba’ is een fantasieverhaal en handelt over de 13-jarige jongen Kavish uit Paramaribo, die verliefd raakt op de even oude zeemeermin Afanaisa uit het binnenland van Suriname. Met dit verhaal wil Diego laten zien dat liefde geen grenzen kent: een mens en watramama kunnen verliefd raken op elkaar, evenals wezens van verschillende etniciteiten.

Onder de amandelboom

‘Onder de amandelboom’ is een realistische thriller en gaat over de gezusters Jennifer en Rosanna, die ten prooi vallen aan een kinderlokker. Het verhaal wijst op het gevaar van afspreken met iemand die men op internet heeft leren kennen. Hiermee wil Diego ook zeggen: “Ouders, let op wat uw kind uitspookt op internet.”

Legacy en leesbevordering

Diego: “God heeft met ieder mens een bedoeling. Ik ben niet ‘gezegend’ met eigen kinderen, maar ik geloof er heilig in dat mijn legacy o.a. zal bestaan uit de verhalen die ik aan de jeugdigen van mijn land achterlaat. Aangezien de verhalen, naast het bevorderen van het leesgedrag van de jeugd, ongetwijfeld zullen bijdragen tot natievorming (Misi fu a liba) en voorzichtigheid m.b.t. omgaan met internet en afspreken met vreemden (Onder de amandelboom), is het mijn wens dat mijn geesteskind door zoveel mogelijk landgenoten wordt gelezen.”

Het boek kost SRD 40 en is te verkrijgen via Stichting Rupsje Regenboog en de auteur zelf. Indra Hu is te bereiken op het nummer 8684923 en Diego Lapar op 8726224. Binnenkort ligt Diego’s baby ook nog in de boekhandels.

Over de auteur

Diego Lapar aanschouwde het levenslicht op 24 augustus 1983 te Paramaribo, Suriname. Na de Algemene Middelbare School te hebben doorlopen, studeerde hij Nederlands aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren. Hij schrijft korte verhalen, theaterstukken, gedichten, columns en moppen.

Diego Lapar

Diego’s boodschap aan de jeugd is: “Dit is de periode waarin je veel tijd met jezelf doorbrengt. Leer jezelf deze dagen heel goed kennen. Ontdek waarvan je houdt en wat je absoluut niet leuk vindt. Ga na waarin je goed bent en wat je voor de rest van je leven wil doen. Dit is de tijd dat we creatief moeten zijn en onze talenten moeten uitbuiten. We zullen deze pandemie en economische crisis overleven! Stel niets uit wat je vandaag nog kunt doen!”