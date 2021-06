Man verdrinkt tijdens zwemmen in kreek Saramacca

Een 55-jarige man is zaterdag in een kreek in het district Saramacca verdronken. Zijn ontzielde lichaam is uit het water gehaald.

De man was samen met anderen bezig met werkzaamheden op een kostgrond. Zij gingen op den duur om een net te plaatsen om vissen in de kreek te vangen. De anderen gingen daarna weg want de man zei dat hij zwemmend zou komen.

De andere personen besloten te lopen aan de voorzijde van de kostgrond maar zagen dat de 55-jarige niet kwam. Daarom schakelden zij de politie in, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het lijk werd toen aangetroffen.