33 lockdown-overtreders naar André Kamperveen stadion overgebracht

Het André Kamperveen stadion is dit weekend voor het eerst ingezet om lockdown-overtreders over te brengen. In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 juni zijn 33 lockdown-overtreders, onder wie 3 vrouwen, door de stootgroep van het Korps Politie Suriname (KPS), bijgestaan door leden van het Nationaal Leger (NL) overgebracht naar het AK- stadion.

Deze personen die geen dispensatiebewijzen aan de politie konden overleggen, werden in de politiebussen geplaatst. Er zijn in totaal 12 auto’s en 7 bromfietsen weggesleept.

Verder werd er tijdens surveillancewerkzaamheden aan de Kwattaweg de 26-jarige lockdown-overtreder Glenn T. aangehouden. Hij werd gefouilleerd en de wetsdienaren stuitte daarbij op 44.50 gram Marihuana en SRD 1.008,15. Glenn verklaarde aan de politie dat hij drugsgebruiker is en dat de drugs hem toebehoorde.

Het vermoeden rees bij de politie dat het aangetroffen geldbedrag de drugsopbrengst moet zijn. Zowel de drugsverdachte Glenn als het verderfelijk spul en het geld werden in beslag genomen en overgedragen aan de politie van het bureau Munder.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Glenn door de politie achter slot en grendel geplaatst.