Oom kapt neefje na ruzie

In Suriname heeft een oom zijn neefje (22) vanmiddag met een kapmes gekapt. Het slachtoffer liep een kapverwonding in zijn linker schouderblad op en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.



Het slachtoffer ging op bezoek bij de woning van zijn oom in Paramaribo. Hij kreeg op een gegeven moment ruzie met de verdachte waarna die een kapmes tevoorschijn haalde. De oom bracht zijn neefje meteen een kapverwonding toe.



Het neefje verliet na de opgelopen verwonding de woning op zijn bromfiets. Toen hij thuis aankwam, belde hij de politie op die naar de plaats ging en een ambulance had ingeschakeld. Vermoedelijk verkeerde hij onder invloed van alcohol.



De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.

