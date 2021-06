Gewonde bij zware botsing Kwattaweg

Bij een aanrijding tussen twee voertuigen aan de Kwattaweg nabij de Derde Rijweg is zondagavond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met verschillende verwondingen per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisdende Hulp in Suriname.

De aanrijding vond rond 20.00 uur plaats op de hoek van de Postelein- en de Kwattaweg. De Vitz reed over de Posteleinweg richting Kwattaweg. De Chaser reed over de Kwattaweg richting de markt.

De Vitz-bestuurder sloeg op de hoek haastig rechts af en werd daarbij aangereden door de aankomende Chaser. De laatste richtte schade aan bij een elektriciteitsmast, sloeg een vuilbak omver en kwam voor een winkelpand tot stilstand. Het had een haartje gescheeld of de Chaser was in het gebouw gevlogen.

Wetsdienaren van post Kwatta, die op een steenworp afstand is, hoorden de klap van de aanrijding en kwamen ter plaatse voor onderzoek. Beide auto’s zijn zwaar beschadigd en per sleepdienst afgevoerd.