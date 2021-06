Social Army: Sarakreek heeft al half jaar geen schoon drinkwater

Stichting Social Army is ingeschakeld om het dorp Sarakreek te helpen. Alvorens de organisatie het dorp te hulp schoot, besloot de voorzitter eerst af te reizen voor oriëntatie. Vrijdag aangekomen in het dorp en zaterdag de problemen aangehoord.

De 3 grootste problemen van het dorp zijn namelijk: geen schoon drink water, kinderen met een geestelijke en lichamelijke beperking die dringend hulp nodig hebben en geen bezigheden voor de kinderen (sportmateriaal), meldt de stichting.

Al langer als 6 maanden heeft het dorp te kampen met een slechte situatie waarbij ze geen drinkwater hebben. Er zijn wel pompen en een filter systeem, maar die zijn al enkele maanden buiten werking. Ze kunnen ook geen kreekwater drinken omdat het vuil is. De skalians zijn verder ook goud aan het zoeken in de omgeving waardoor het water helemaal niet gebruikt kan worden om te drinken.

De organisatie wil met spoed 5 tot 10 duro tanks als donatie zoeken om regenwater op te vangen. Een rainwater harvesting project zou op zijn best zijn. De kinderen in nood die kreek water gebruiken worden vaak ziek en krijgen daarnaast ook nog diarree.

Ook zijn er 2 kinderen in het dorp die een geestelijke en lichamelijke beperking hebben. Ze kunnen niets zelfstandig doen. De ouders hebben het heel zwaar en daarom zoeken daarom dringend naar hulp. Een van de ouders geeft aan graag een medisch bed te willen hebben die je kan stellen zodat hij op kan zitten en eten. Als hij moet slapen kan het dan laag gesteld worden. Ook is er een verzoek gedaan voor pampers die hij gebruikt.

Vanwege de COVID-19 situatie in Suriname zijn de scholen gesloten. De kinderen zijn dus thuis. We weten allemaal hoe het in het binnenland aan toe gaat. In dit dorp hebben ze maar 5 uurtjes stroom. Dat is van van 18:00u tot 23:00u. De kinderen zijn dus allemaal op straat bezigheden aan het zoeken/verzinnen. Het verzoek is om sportmateriaal in te zammelen voor dit dorp. Dat is trouwens ook het verzoek van de kinderen in het dorp, zodat ze een beetje kunnen spelen.