Minister Somohardjo begrijpt frustraties en teleurstelling onder Moslims

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft zaterdagavond gereageerd op het feit dat er in Suriname een total lockdown is op Eid-Ul-Fitr aanstaande donderdag. De bewindsman zegt dat hij de frustraties en teleurstelling onder zijn Moslim broeders en zusters snapt, maar hij pleit ervoor dat Moslims onderdeel zijn van de oplossing en niet van het probleem van de Covid-pandemie.

“Het is gebleken dat tijdens nationale feestdagen de verspreiding van het Covid virus vele malen groter is dan normaal en dat moeten wij nu met ons allen zien te voorkomen. Ik snap de frustraties en teleurstelling onder mijn Moslim broeders en zusters dat er een total lockdown op komst is op Eid-Ul-Fitr dag maar ik pleit ervoor dat wij als Moslims onderdeel zijn van de oplossing en niet van het probleem van de Covid pandemie.

Ik verwijs hierbij naar hoofdstuk 2 van de Heilige Koran Aya 95 waarin staat: en werp u niet in het verderf door uw eigen handelen.

Ik zou het erg vinden dat door het massaal samenkomen van vrienden en familie op Eid-Ul-Fitr het verspreiden van het Covid virus nog meer gaat toenemen.

De Corona crisis vergt net als de financiële crisis een nationale opstelling en een nationale verantwoordelijkheid. Daarom roep ik de moslimgemeenschap op om onderdeel te zijn van de oplossing en hun te houden aan de Covid maatregelen waaronder ook de lockdown en zich te laten vaccineren zodat we volgend jaar, Inshaa Allah, Eid-Ul-Fitr weer samen met familie en vrienden kunnen vieren”.