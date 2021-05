Vrouw slaat met auto over de kop en landt weer op vier wielen in kanaal

De bestuurster van deze personenauto is zaterdagavond kort voor middernacht met haar voertuig aan de Tout Lui Faut Kanaalweg rechts over de kop geslagen en in het kanaal beland. Verbazingwekkend genoeg landde de wagen weer op vier wielen.

De bestuurster wist zich uit het voertuig te bevrijden. Zij raakte gewond en is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

Het eenzijdig verkeersongeval vond plaats ter hoogte van mast 39. Het vermoeden bestaat dat de bestuurster met een hoge snelheid reed en als gevolg van het slecht wegdek de controle over het stuur heeft veloren.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het is nog onduidelijk als de vrouw over een dispensatie beschikt om tijdens de lockdown over straat te zijn.