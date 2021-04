Half jaar cel voor broer en zus met ruim halve kilo bolletjes coke in lichaam

Een broer en zus die in Suriname bolletjes hadden geslikt, werden in december vorig jaar bij een politiecontrole in Nederland aangehouden. De 21-jarige W. had 62 bolletjes cocaïne ingeslikt, zijn 19-jarige zusje 21 bolletjes. De twee zijn gisteren door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een half jaar cel.

Broer en zus vertelden dat ze de bolletjes in Suriname hadden ingeslikt en daarna in buurland Frans-Guyana het vliegtuig naar Parijs hadden genomen. Daar werden ze opgepikt en naar Rotterdam gereden waar ze vervolgens te horen kregen dat ze de drugs in Amsterdam moesten afleveren meldt RTV Utrecht. In Abcoude (nabij Utrecht) werden ze aangehouden.

De ingeslikte bolletjes waren bij elkaar ruim een halve kilo cocaïne. De rechter zegt bij het vonnis rekening te hebben gehouden met de uiterst moeilijke financiële en persoonlijke situatie bij de bolletjesslikkers.

De vrouw heeft als tienermoeder al drie kinderen en heeft geen werk. Ze wordt onderhouden door haar moeder die in Suriname woont en werkt. Ook haar broer kon geen werk vinden en gaf aan zich gedwongen te voelen om via drugssmokkel aan voldoende geld te komen schrijft de omroep.