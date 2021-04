Minister: ‘Ook tijdens vastenmaand COVID-19 maatregelen in acht nemen’

Vandaag is voor veel moslims over de hele wereld de heilige vastenmaand ramadan begonnen. Ook in Suriname vasten moslims een maand lang, waarbij het verbreken van het vasten ’s avonds soms in familieverband plaats vindt. Minister Kuldipsingh¬†heeft moslims een gezegende ramadan toegewenst en heeft hen gevraagd om de maatregelen niet uit het oog te verliezen.

“Naast deze vastenmaand wil ik u erop attenderen dat wij ons bevinden in een periode vol uitdagingen in verband met de COVID-19-pandemie en verzoek ik u om ook tijdens het vasten de COVID-19 maatregelen in acht te nemen” zegt de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in een bericht namens de Surinaamse overheid.

De Ramadan begint op 13 april 2021 en eindigt op woensdag 12 mei 2021.

Ook in Nederland heeft een minister moslims opgeroepen om de ramadan bescheiden te beleven. Minister Ferd Grapperhaus van van Justitie en Veiligheid zei dit erover:

Ramadan. Een periode van bezinning en van zuivering. Maar weet in tijden van Covid-19. Vandaag vraag ik u, voor de tweede en hopelijk laatste keer, de ramadan en de iftar bescheiden te beleven. Tegelijkertijd hoop ik dat ramadan u kracht geeft om door te zetten. Ramadan Mubarak! pic.twitter.com/VuNGmsXAq2 — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) April 12, 2021