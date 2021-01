Kees van der Spek: “Suriname het mooiste plekje op aarde”

De bekende Nederlandse reporter Kees van der Spek vindt Suriname het mooiste plekje op aarde. Dat zegt hij deze week in de EO gids. Hij noemt Suriname een prachtig ‘kleurenblind’ land.

Zijn vader werkte voor ontwikkelingssamenwerking, waardoor Van der Spek als kind een tijd in Suriname woonde. Van z’n vijftiende tot z’n zeventiende heeft hij ook in Burundi gewoond.

Van der Spek werd bekend door het programma van Peter R. De Vries en was daarna te zien in zijn eigen TV programma’s. Hij zegt dat bezoekers uit Nederland, dat daar een slechte rol heeft gespeeld, gastvrij worden ontvangen in Suriname.

“Toen ik er kort voort voor de eerste lockdown met mijn vrouw kwam, was ze meteen enthousiast” zegt Kees. Suriname is volgens hem niet toeristisch, het eten is lekker en de mensen zijn vriendelijk.

Kees is binnenkort weer op TV te zien in een nieuwe aflevering van ‘Oplichters aangepakt’.