Kindjes gewond na zware aanrijding tussen twee auto’s te Nickerie

Bij een zware aanrijding tussen twee personenwagens vanmiddag in Suriname, zijn enkele kleine kinderen gewond geraakt. Volgens de eerste berichten vond het verkeersongeval rond 17.00u plaats aan de Mr Ataoellaweg in het district Nickerie.

Een van de voertuigen reed richting Paramaribo en de andere kwam uit die richting, melden bronnen in Nickerie aan Waterkant.Net. Het ongeval zou hebben plaats gevonden vlakbij een rijstbedrijf.

Er wordt gesproken van baby’s, maar dat is nog niet bevestigd. Ook een aantal volwassenen raakten gewond. Vanuit MMC Nickerie zouden er diverse ambulances zijn uitgerukt. De Surinaamse politie is ter plekke en heeft de zaak in onderzoek. Later meer.

UPDATE: het zou gaan om kinderen van rond de 5 jaar. In totaal is er sprake van 8 gewonden.