Na de besmetting van een lid van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) is nu ook een lid van de Algemene Surveillance Dienst (ASD) positief getest op COVID-19. Het is nog niet bekend hoe of waar de politieman besmet is geraakt.

De afdeling zal grondig ontsmet en schoongemaakt worden. Collega’s die de afgelopen periode in contact zijn geweest met de besmette agent, zijn in thuisquarantaine geplaatst in afwachting op verdere instructies van de Surinaamse gezondheidsautoriteiten.