Arbeidsinspectie voert controle op naleving COVID-19 protocollen bij horecasector

Arbeidsinspecteurs moeten toezien op de naleving van wettelijke bepalingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en bescherming bieden aan werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Een andere taak is het verschaffen van inlichtingen over de arbeidswetgeving en het geven van technische adviezen met betrekking tot veiligheid en gezondheid aan werkgevers en werknemers. Alles geschiedt conform de Wet Arbeidsinspectie (S.B. 2017 no. 39), Wet van 7 april 2017, houdende wijzigingen van het decreet Arbeidsinspectie (S.B. 1983 no. 42) onder artikel 3.

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) is eveneens belast met de uitvoering van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand in Suriname. Ter uitvoering hiervan is de Arbeidsinspectie momenteel bezig met de sectorale inspectie/controle op de naleving van de COVID-19 protocollen bij de horecasector. Dit om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken en zorg te dragen voor een gezonde samenleving en veilige werkomstandigheden.

De Veiligheidswet 1947 waar de Arbeidsinspectie en de arbeidsinspecteurs toezicht op houden, geeft aan dat ter bevordering van de gezondheid, veiligheid en welzijn van de mens, inspecties uitgevoerd moeten worden voor preventie en hygiëne conform de veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften van de overheid. Er zullen strenge maatregelen volgen tegen degenen die zich niet houden aan de genoemde protocollen.

Bij het toezien op de naleving van de Veiligheidswet 1947, zal het snelrecht worden toegepast. Het snelrecht biedt de Surinaamse arbeidsinspecteurs de gelegenheid overtreders te verbaliseren en hen terstond een boete (transactievoorstel) op te leggen. De overtreder heeft de keuze om binnen twee weken de opgelegde boete te betalen bij de afdeling Parketwacht van de politie of om alsnog te verschijnen voor de rechtbank. Bij herhaaldelijke overtredingen zullen er zwaardere sancties volgen.