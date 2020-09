Baggeren Surinamerivier stopgezet vanwege betalingsachterstand

Het baggerproject dat in maart 2020 in Suriname is aangevangen, is stopgezet vanwege een betalingsachterstand. De overeenkomst voor de uitvoering van dit project, waarvan de kosten zijn geraamd op ongeveer 56 miljoen USD, is door de vorige regering in 2019 getekend.

De Surinaamse overheid heeft in december een voorschot van zeven miljoen USD betaald aan het Chinees bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Vervolgens zijn geen van de declaraties van het uitvoerende bedrijf betaald. “Natuurlijk gaat de ondernemer stoppen” zei minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken vrijdag in De Nationale Assemblée.

Volgens de minister is dit project in gevaar. Hij heeft vervolgens gewezen op de noodzaak van de voortzetting van dit project.

“Dit is een van de projecten die wij belangrijk vinden. Het bedrijfsleven en de regering vinden het belangrijk. De regering zegt wij gaan door met dit project. Wij gaan de bagger fee innen. Wij gaan nieuwe financieringsmogelijkheden bekijken”, aldus de OW-minister. Hij geeft verder aan dat er ook getracht zal worden de originele strekking van het project te behouden.