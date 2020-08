Bij een eenzijdig verkeersongeval te Nickerie is een man vanmiddag om het leven gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder met zijn auto het kanaal inreed. Het ongeval gebeurde iets na 16.00u bij de Lachmansluis te Nationaal project.

De bestuurder zou de controle over het stuur hebben verloren en reed zo het kanaal in. Omstanders boden meteen hulp aan zoals in onderstaand filmpje te zien is. Helaas heeft de bestuurder het niet gered. Later meer.