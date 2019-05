Dronken vader en zoon veroordeeld voor doodschoppen 44-jarige man

In Rotterdam zijn de 56-jarige Mahinderkapoer B. en zijn 31-jarige zoon Deepak B. afgelopen vrijdag veroordeeld tot 6 respectievelijk 8 jaar cel voor het doodschoppen van de 44-jarige Maikel Rasoelbaks. Dit gebeurde in juli 2017 tijdens een vechtpartij vlakbij het Hindoestaans café Playa aan de 2e Rosestraat in Zuid.

In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli 2017 was er in de buurt van het café een kleine ruzie, die begon met het afpakken van een bril. Deze mondde uit in een groter gevecht waarbij twee groepen tegenover elkaar stonden. Het slachtoffer zou daarbij ook een mes getrokken hebben, aldus het NRC Handelsblad in deze uiteenzetting.

Volgens verschillende getuigen was iedereen heel erg dronken, zegt het OM. Tijdens het gevecht viel slachtoffer Maikel Rasoelbaks en schopten vader en zoon B. hem dood. Keer op keer stampten ze met hun schoenen op de keel, nek en schedel van Maikel, tot hij in coma raakte. Daar kwam hij niet meer uit. Een week later stierf hij aan hersenletsel in het Erasmus Medisch Centrum.

Vader en zoon hadden aangevoerd dat zij zich hadden moeten verdedigen en dat Rasoelbaks met een mes op hen was afgekomen. De rechter erkent dat het tonen van het mes dreigend was, maar stelt vast dat vader en zoon degenen waren van wie de agressie steeds uitging. Daarbij kreeg zoon Deepak B. een zwaardere straf. Uit de camerabeelden blijkt dat hij vaker heeft geschopt dan zijn vader.

Ook moeten de daders aanzienlijke schadevergoedingen betalen aan de nabestaanden; de zoon en dochter van Maikel Rasoelbaks krijgen ieder 15.000 euro shockschade.