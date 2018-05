HEM Suriname opent nieuw en modern pand op 25 mei

PARAMARIBO, 24 mei – HEM Suriname, die dit jaar haar 120e verjaardag mag vieren, opent 25 mei officieel het nieuw en modern pand van 9.000m2 aan de Hendrikstraat. ‘HEM Suriname, Altijd kwaliteit’ is een van de oudste en bekendste slogans in Suriname. In 1898 is dit bedrijf voortgekomen uit een Nederlands bedrijf die zaken deed met de Oost (Nederlands Indië) en de West (Suriname en de Antillen). Vanaf 1957 was het bedrijf gevestigd in een historisch gebouw aan de Heerenstraat nr. 4. Na 60 jaar is dit prachtige pand niet meer het onderkomen van HEM Suriname, maar de nieuwbouw aan de Hendrikstraat in het westen van de stad. “We zijn nu klaar voor de toekomst”, zegt Irene Spangenthal, mede-directeur van het bedrijf.

Met 10 docks voor binnen- en uitgaande lading, 500 m2 aan koel-en vriescellen en 6000m2 opslagoppervlakte kan het bedrijf inderdaad een hele tijd vooruit. Na enkele jaren van voorbereiding is de bouw gestart in september 2015, december 2016 kon het magazijn al in gebruik genomen worden en in oktober 2017 was het gebouw grotendeels af. Eind 2017 is de rest van het bedrijf verhuisd en sindsdien zijn de laatste punten op de i gezet qua inrichting en afwerking. Een team van bedrijven was bij de bouw betrokken: o.a. RHC, Doorson Constructie, Alginco, Vabi, Spanbeton, Kuldipsingh Geveltechniek, All Interior Solutions, SecureQuest, BBP en ACE Consultancy.

Momenteel vertegenwoordigt HEM Suriname ca. 60 merken op de Surinaamse markt, waaronder het allom bekende Maggi en Nescafé, maar ook Milo, Purina, Brunswick, Zwan, Johnson’s Baby, KcCandy, Suretox, Stimorol, Mentos, Listerine, Stayfree, Dettol, Airwick, Hutchinson’s Ginger wine en nog vele andere. Het biedt werkgelegenheid aan 130 werknemers en is ISO 22000 gecertificeerd.