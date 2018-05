Drugssmokkel door personeel op Surinaamse luchthaven ‘streng straffen’

PARAMARIBO, 24 mei – Er zal streng en kordaat opgetreden moeten worden tegen personeel op de luchthaven dat drugs helpt smokkelen. Dit zegt parlementariër Patrick Kensenhuis van regeringspratij NDP. Het is onaanvaardbaar dat personeel zich schuldig maakt aan dit soort praktijken. Vooral de betrokkenheid van drugsbestrijdingsteam BID is laakbaar.

Behalve de politieagent, zijn ook drie leden van de luchthavenveiligheidsdienst aangehouden. Een dergelijke ontwikkeling kan vergaande gevolgen hebben. “Het is een deuk in het imago van Suriname. En behalve deze deuk is Suriname in verlegenheid gebracht”, zegt Kensenhuis tegenover Dagblad Suriname. De politicus pleit voor streng optreden. Zulke zaken mogen zich vooral niet herhalen.

Dat juist personen die drugssmokkel moeten tegen gaan, zich met smokkelpraktijken bezighouden, geeft te denken. “Ik hoop dat het Openbaar Ministerie heel uitgebreid onderzoek doet. De verdachten moeten afgestraft en uit de dienst gegooid worden”, aldus Kensenhuis. De aanhouding volgde op de vondst van een partij cocaïne in de dubbele bodem van een vrachtcontainer. Er zijn in totaal vijf mannen aangehouden.