Centrale Bank van Suriname koopt geen vreemd geld meer

PARAMARIBO, 24 mei – De Centrale Bank van Suriname, CBvS, koopt geen vreemde valuta meer. Het betreft een voorlopige maatregel. De stap volgt in het kielzog van de aanhouding van een geldzending in Nederland. De negentien miljoen euro bestemd voor betalingsverplichtingen van Surinaamse importeurs, zit nog muurvast. De bank heeft geen officiële mededeling gedaan.

“Geen reactie beschikbaar”, is al wat de Ware Tijd los wist te krijgen. Eigenaren van wisselkantoren klage de laatste tijd over een afnemende belangstelling bij handelsbanken. Die zijn wettelijk de enige afnemers van vreemd geld dat de wisselkantoren opkopen. De eigenaren voelen zich nu bijna in het nauw gedreven. De terugvallende afname door de banken leidt tot een gebrek aan Surinaamse valuta.

Dit zogenaamde werkgeld wordt steeds minder in omvang. Door de hele ontwikkeling maakt de euro een snel neergaande beweging mee. Een ander gevolg is dat de banken en wisselkantoren strenger worden. Hoewel het voorgeschreven was door de CBvS, hield haast niemand zich aan de identificatieplicht. Nu wel. De banken willen ook meer uitleg van de wisselkantoren over de herkomst van de aangeboden euro’s.