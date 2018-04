Surinaamse Islamitische Vereniging geeft ‘bezoeker’ uit Syrië aan

PARAMARIBO, 17 apr – De Surinaamse Islamitische Vereniging, SIV, heeft een man aangegeven bij de politie. Dit meldt Dagblad Suriname. De man had een reeks foto’s gemaakt van de SIV-moskee in Paramaribo. Volgens de politie betreft het een vluchteling uit Syrië. De man is intussen het land uitgezet. Toen een hoofdbestuurslid van de SIV hem vroeg zich te legitimeren, kon de man dit niet. Hij had zich vanuit Albina, bij de grens met Frans Guyana, per taxi verplaatst.

De taxi stond gedurende het gehele bezoek buiten te wachten. Het voertuig bleek gereserveerd te zijn om de man terug naar Albina te rijden. Volgens de SIV heeft de bezoeker tijdens de gebedsdienst aan alle activiteiten meegedaan. Hierdoor viel hij in het begin niet echt op. Toen bleek dat leigitimeren problemen opleverde, werd er rekening mee gehouden dat het een terreurverdachte betrof.

Daarop werd de politie ingeschakeld. De man die geen Nederlands kon praten, is aangehouden. “Wij weten nog niet in hoeverre het ging om een aanslag. Ik denk dat de politie bezig is met hem. De man is hier illegaal, zonder papieren en geld. Hij had niets bij zich. Het is een buitenlander. Wij waren al alert, maar nu natuurlijk nog meer”, zegt Robbert Bipat, voorzitter van de SIV.