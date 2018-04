Illegale grondbezetters willen Suriname aanklagen bij mensenrechtehof

PARAMARIBO, 17 apr – Een groep personen die een stuk grond te Wanica illegaal bezet houden, willen Suriname internationaal aanklagen. Volgens de vertegenwoordiger van de groep, Martin Atencio, zal een klacht worden ingediend bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. Er zal nog een laatste poging ondernomen om aandacht te krijgen vanj de Surinaamse autoriteiten.

Er zal een beroep gedaan worden op het parlement om een oplossing te helpen bewerkstelligen. Hoewel de mensen andermans land hebben ingepikt, zijn ze overtuigd van hun gelijk. Ieder Surinamer heeft immers recht op een stuk grond. “Als de Staat dat niet regelt, is het een schending van mensenrechten”, zegt Atencio. Een oplossing zou niet meer zijn dan het inlossen van een belofte.

Volgens Atencio was al tijdens de laatste regering Venetiaan een oplossing beloofd. De mensen zouden een stuk grond krijgen. De eigenaars van het land dat is ingepikt, zouden gecompenseerd worden. Het is er niet van gekomen en de erfenis is nu voor de regering Bouterse. Er lijkt haast bij te zijn. “De mensen krijgen nu aanmaningen en de politie wordt op hen afgestuurd”, aldus Atencio.