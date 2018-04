TV: Diana Matroos wordt presentator bij Buitenhof namens de VPRO

HILVERSUM, 17 apr – Diana Matroos wordt namens de VPRO presentator bij Buitenhof, het wekelijkse interview- en debatprogramma van AVROTROS, BNNVARA en VPRO. De huidige presentatrice Luyten gaat werken aan een biografie over koning Máxima en presentator Pieter Jan Hagens kondigde eerder al te gaan stoppen omdat-ie met z’n zeilboot een reis gaat maken naar Suriname.

Matroos, dochter van een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader, presenteert elke dinsdag bij BNR Nieuwsradio het programma Beeldbepalers, een brainstorm over communicatievraagstukken. Dat programma blijft ze doen. Over haar nieuwe baan zegt ze: “Met een enorme voorliefde voor interviewen vind ik het een eer Buitenhof te presenteren met een ijzersterke journalistieke redactie en boeiende gasten.”

In 2015 kwam Diana Matroos in het nieuws na dit interview met de Volkskrant waarin zij ondermeer zei: “Ik heb jarenlang m’n mond gehouden, maar ik ben wel degelijk gediscrimineerd. Onder het mom van een grapje worden de vreselijkste dingen gezegd of gedaan. Bij RTL legde een chef een handje pepernoten op mijn bureau” aldus de 46-jarige Matroos in de krant.

Filmpje – Afscheid RTL-presentatrice Diana Matroos bij RTL Nieuws: