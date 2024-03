Man die andere beschoot naakt in kippenren door politie aangetroffen

De man die afgelopen donderdag een andere man in zijn been schoot, werd na goed speurwerk van de Surinaamse politie naakt in een kippenren aangetroffen. Dat heeft het Korps Politie Suriname zaterdag laten weten.

De politie van Bureau Flora kreeg die bewuste donderdag 28 maart, omstreeks 11.20 uur een melding van een man met een schotverwonding aan de Lamtorostraat.

Ter plaatse trof de politie het slachtoffer R.R. met een schotwond aan zijn rechter onderbeen aan. Hij verklaarde door ene B.F. te zijn beschoten met een revolver.

Na goed speurwerk van de politie werd de verdachte B.F. naakt in een kippenren, naast het perceel waar het geval zich had voorgedaan, aangehouden.

Onderzoek op het erf van de verdachte resulteerde in de vondst van een revolver pistool, een side by side dubbelloop jachtgeweer met ingekorte loop en enkele patronen (foto onder).

Het slachtoffer R.R. werd na medisch te zijn behandeld naar huis gestuurd. Bij de voorgeleiding van de verdachte B.F. ontkende hij het strafbare feit te hebben gepleegd. Waarom de man naakt in de kippenren was is niet duidelijk.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname werd hij in verzekering gesteld. De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de Recherche van Regio Paramaribo.