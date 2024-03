Korps treft maatregelen om zichtbaarheid politie op te voeren

De leiding van het Korps Politie Suriname heeft op zaterdag 30 maart een werkoverleg gehouden met de politietop van het Gewest Saramacca.

Tijdens het overleg afgelopen zaterdag heeft de korpschef Bryan Isaacs, instructies gegeven aan de gewestelijke politie commandant en de ressort commandanten van het Gewest Saramacca om maatregelen te treffen om de zichtbaarheid van de politie op te voeren.

Eerder deze week was er een gesprek hierover op het ministerie van Justitie en Politie tussen de minister en de districtscommissaris van Saramacca, in verband met de toegenomen gewelddadige roofovervallen in het district Saramacca.

Ondernemers en burgers van het district Saramacca willen dat de politieposten te Uitkijk nabij de brug en Monkshoop permanent worden bemand. Dc Sherin Bansi- Durga gaf de minister aan hoe belangrijk het is dat de post Uitkijkbrug permanent bemand te hebben, anders is het dweilen met open kraan.

De criminelen gebruiken na hun roof meestal de Uitkijkbrug en de Tawajarieweg richting het district Wanica als veilige vluchtroute met vele uitwijk mogelijkheden, waarbij de pakkans gering is.

Minister Amoksi heeft alle medewerking toegezegd aan de dc om deze hulpposten zo spoedig mogelijk bemenst te krijgen. Hij gaf aan meteen hierover in contact te treden met de Korpschef en de Gewestelijke Politiecommandant.

Tijdens de bijeenkomt zaterdag in Saramacca is aangegeven dat de surveillance effectiever zal worden uitgevoerd. De korpschef benadrukte dat alle ondersteuning zal worden geboden om grootschalig operaties uit te voeren in het Gewest, ten einde het veiligheidsgevoel te verbeteren.

De directeur operaties, commissaris van politie Melvin Pinas en directeur beleid voorbereiding en beheer commissaris van politie Rishi Akkal waren ook aanwezig bij het overleg.