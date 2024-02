Brunswijk: “De klokkenluider moet ook een keertje verschijnen”

De anonieme klokkenluider die de vermeende corruptieve handelingen in de Pan American case onder de aandacht van de procureur-generaal heeft gebracht, zal volgens vicepresident Ronnie Brunswijk niet eeuwig anoniem kunnen blijven.

“De pg gaat de klokkenluider toch ook moeten horen? De klokkenluider moet ook een keertje verschijnen. Al ben je een anonieme getuige. Mensen hoeven je dan niet te kennen, maar de pg gaat die persoon toch kennen”, zei Brunswijk woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Hij ontkent zelf deze anonieme klokkenluider te zijn. De tweede man van het land deelde mee dat hij de behandeling van de zaak tot twee keren toe heeft laten aanhouden, omdat er onder andere een Public Private Partnership (PPP)-overeenkomst ontbrak. Juist op de volgende regeringsvergadering waar hij niet aanwezig was, is deze zaak toch goedgekeurd. Eerder zei hij dat hij deze case tot drie keren toe had laten aanhouden.

Als reactie hierop zei Openbare Werken-minister Riad Nurmohamed vorige week op een persconferentie dat de vp ook in de regering zit en daarom ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Brunswijk zelf is al moe om over deze case te praten en verwijst naar de notulen van deze vergadering. Hij stelde dat hij zowel president Chan Santokhi als minister Nurmohamed bij de eerste twee behandelingen reeds had duidelijk gemaakt geen bezwaar te hebben met Pan American Real Estate of welke ondernemer dan ook zolang de overeenkomst met de ondernemer wel aanwezig is.

Wel is hij ervan bewust dat deze case voor grote schade heeft gezorgd bij de coalitiepartijen. Ook bij hem aangezien iedereen met de haren erbij wordt gesleept.