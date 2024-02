Defensie Suriname lanceert eigen begrafenisfonds voor personeel

Met de lancering van de Stichting Uitvaartverzorging Defensie (Stg. UD) is een eigen begrafenisfonds voor zowel actieve als gepensioneerde personeelsleden van het ministerie van Defensie in Suriname een feit.

“Een bijzonder moment voor onze defensieorganisatie en personeelsleden. Het gaat niet alleen om een waardige uitvaart te geven, maar vooral om de zorgen weg te nemen van nabestaanden. In tijden van crisis en tegenspoed is het de taak van de leiding om te zoeken naar mogelijkheden over hoe we ons personeel kunnen ondersteunen”, zei minister Krishna Mathoera van Defensie.

Militairen, burgerpersoneel en gepensioneerden kunnen zich middels het invullen van een formulier vrijwillig registreren. Hiermee zal er maandelijks een bedrag van SRD 100 van hen worden ingehouden ten behoeve van de stichting. Bij overlijden wordt dan een basis uitvaartpakket ter waarde van maximum SRD 40.000 bekostigd. Voor de start heeft het ministerie ook bijgedragen met een inlegbedrag van SRD 100.000.

Het fonds is een gedachte die vanaf haar aantreden in 2020 leefde bij minister Mathoera. Volgens de Surinaamse bewindsvrouw kan deze gedachte ook worden overgenomen door andere ministeries.

De afgelopen jaren zijn de kosten van begrafenissen en crematies enorm gestegen. Tegelijkertijd blijft de roep van nabestaanden voor ondersteuning. Tot nu toe heeft Defensie nabestaanden ondersteund met een bedrag van SRD 5.000. Maar dit bedrag is volgens de bewindsvrouw helemaal niet toereikend. Vandaar dat er een eigen begrafenisfonds is opgezet.

“Wanneer militairen komen te overlijden dan is de vraag van hoe kan Defensie ondersteunen? En er zijn in dit geval niet echt wettelijke regelingen”, aldus de bewindsvrouw.

Er zijn wettelijke voorzieningen getroffen voor militairen en andere groepen landsdienaren die in en door de dienst komen te overlijden. De begrafenis of crematie wordt dan volledig gedekt door de Staat en de nabestaanden krijgen een uitkering afhankelijk van de omstandigheden.

“Maar wanneer het gaat om een natuurlijke dood of anderszins dat mensen komen te overlijden, dan zijn er geen voorzieningen. Hierdoor zijn de nabestaanden echt aangewezen op eigen inbreng. En omdat de kosten zo hoog zijn, zoekt men naar oplossingen in hun eigen kring, maar ze zoeken ook ondersteuning bij het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting en ook het ministerie van Defensie”, aldus minister Mathoera.