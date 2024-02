Man op bromfiets bij aankomst thuis beroofd

Een 28-jarige man is in de nacht van zondag op maandag slachtoffer geworden van een beroving voor zijn woning aan de Vierkinderenweg in Suriname.

De man kwam rond middernacht thuis in het politie ressort De Nieuwe Grond (DNG) aan en stapte van zijn bromfiets om de schuifpoort open te doen. Bij die gelegenheid werd hij aangevallen door twee onbekende mannen, van wie één een vuistvuurwapen bij zich had.

Er werd naar zijn halsketting gevraagd die hij toevallig niet om had. Het slachtoffer stribbelde tegen en raakte in een worsteling met de twee verdachten waarbij hij slagen moest incasseren met het vuistvuurwapen.

Het slachtoffer zag kans weg te rennen en gooide zijn tas met persoonlijke spullen in een aangrenzend bosschage. De verdachten die het hazenpad kozen loste een schot tijdens het vluchten.

Het slachtoffer heeft tijdens de beroving licht letsel opgelopen en is per visum verwezen naar het ziekenhuis voor medische behandeling.