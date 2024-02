Bouterse voor het eerst niet op herdenking staatsgreep in Suriname

“Zijn heel leven, elk jaar, was hij hier. En dan is er dit moment vandaag waar hij niet erbij kan zijn. Het doet je pijn”, zegt Ingrid Bouterse-Waldring, echtgenote van de voor meervoudige moord veroordeelde en voortvluchtige Desi Bouterse.

Voor de eerste keer in 44 jaar is rond middernacht de staatsgreep van 25 februari 1980 herdacht zonder de fysieke aanwezigheid van Bouterse, de leider van de revolutie. Voor Bouterse-Waldring is de afwezigheid van haar man een dubbele domper aangezien vandaag, 25 februari, het 34 jaar terug is dat zij en Bouterse elkaar het jawoord gaven en in het huwelijksbootje stapten.

‘Het doet pijn, je mist hem. Maar ja, we moeten door en we moeten ervoor vechten”, aldus de oud-first lady van Suriname tegenover D-TV.

De revo fakkel is aangestoken door John Hardjoprajitno, lid van de groep van de 16 militairen die op 25 februari 1980 een staatsgreep hebben gepleegd en Bouterse-Waldring. Volgens Bouterse-Waldring is Bouterse de revolutie en de revolutie is Bouterse. Bij 44 jaar herdenking zou haar echtgenoot juist erbij moeten zijn aangezien dubbele cijfers in de spirituele wereld een positieve betekenis hebben.

“Er gaat zoveel in je om. 44 jaar, want 44 is alvast een heel mooi getal. Je zou erbij moeten zijn. In de spirituele wereld zijn dubbele cijfers heel erg goede cijfers, dus het is jammer dat je zoiets niet kan meemaken”, aldus de oud-first lady.

Bij de kranslegging rond middernacht hebben diverse sprekers het ook gehad over de veroordeling van Bouterse. Wederom werd aangegeven dat het om een politiek proces gaat.

NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams voerde aan dat situatie rond de trias politica in Suriname verontrustend is, aangezien geen van de drie machten onafhankelijk zijn. Vooral de rechterlijke macht laat zich beïnvloeden en meet volgens hem met twee maten. Abrahams benadrukte dat de situatie in de NDP stabiel is en deed een beroep op zijn kameraden om op 25 mei 2025 te stemmen op de NDP.

“Ik kan u garanderen dat de situatie in de NDP stabiel is. Ondanks alle speculaties van derden. Alle organen en structuren zijn in place. Het hoofdbestuur doet alles dat nodig is om ongehinderd mee te doen aan de verkiezingen van volgend jaar. NDP uitsluiten? Hoe dan?!”, aldus de NDP-ondervoorzitter.

Oud-parlementariër Silvana Afonsoewa zei in haar toespraak dat het een vijandswens is dat de NDP ophoud te bestaan wanneer voorzitter Bouterse niet aanwezig is. Maar Bouterse heeft gekozen voor rust door weg te blijven.

“Maar helaas, yu lei! Hij had een visie voor dit land en heeft nog steeds goede bedoelingen met dit land. Zoals hij nu kiest voor rust binnen de gemeenschap en de samenleving in plaats van onrust. Zijn afwezigheid heeft gemaakt dat wij juist bezinnen en weten dat met eenheid wij machtig zijn. Eenheid maakt macht binnen de NDP”, aldus de NDP’er.