Vereniging van Saamaka Gezagdragers bezoekt SBB

De Vereniging van Saamaka Gezagdragers (VSG) heeft op maandag 19 februari een bezoek gebracht aan de Stichting voor Bosbeheer & Bostoezicht (SBB) in Suriname.

Het bezoek van VSG aan SBB lijkt een belangrijke stap teĺ zijn geweest in het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden en het bespreken van gemeenschappelijke zorgen.

De focus op het aanpassen van beleid voor het beheer van gemeenschapsbossen en het streven naar een efficiënte toepassing van het FPIC-principe bij houtwinning zijn cruciaal voor het beschermen van de rechten van gemeenschappen.

Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) is een term die gebruikt wordt om Inheemse- en Tribale volken in directe zin (bottom-up) te raadplegen en te laten deelnemen bij de ontwikkeling van voorouderlijk land of het gebruik van hulpbronnen binnen hun grondgebied.

Verder zijn er plannen om samen te werken aan het opleiden van jongeren in de houtsector, wat kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling in het Surinaamse binnenland.