63-jarige man hangend onder afdakje aangetroffen

Een 63-jarige man in Suriname is zondagavond hangend aan een touw aangetroffen, onder een afdakje van zijn woning te Leiding 9A.

De politie van Leiding 9A werd op de hoogte gesteld en ging naar het adres voor onderzoek.

Tijdens het onderzoek werd geen teken van enig misdrijf op het lichaam aangetroffen. Volgens de Surinaamse politie zou de man zichzelf middels een stuk touw van een hangmat hebben verhangen.

Een arts stelde de dood officieel vast waarna het lichaam naar het mortuarium werd afgevoerd. De politie van Leiding 9A heeft de zaak in verder onderzoek.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).