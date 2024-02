Vrouw met tijgertand aangehouden op Johan Adolf Pengel luchthaven

Een 36-jarige vrouwelijke passagier is zondag met een tijgertand in haar bezit aangehouden door de dienstdoende security op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname.

De politie werd ter zake in kennis gesteld en de vrouw werd overgebracht naar het politiebureau Zanderij.

Gezien het bij wet verboden is om delen van beschermde diersoorten bij zich te hebben, werd de passagier als verdachte aangemerkt en overgedragen aan de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname voor verdere afhandeling.

De tijgertand werd in beslag genomen ten behoeve van de strafvordering. Na een boete te hebben betaald werd de vrouw na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden.

De politie van Regio Midden Suriname waarschuwt de samenleving om geen delen van de bij de wet beschermde diersoorten in hun bezit te hebben. Bij constatering zullen er strenge maatregelen getrofffen worden.