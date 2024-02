NPS’er Sherwin Valies: “Het zijn de creolen die de NPS hebben verlaten”

“Het zijn de creolen die de Nationale Partij Suriname (NPS) hebben verlaten”, zegt NPS’er Sherwin Valies. De Surinaamse politicus doet daarom een beroep aan deze personen om terug te keren naar de groene partij.

Volgens Valies is het geen geheim dat de NPS oorspronkelijk een ‘blakaman partij’ is geweest in de periodes van Jopie Pengel, Henck Arron en Ronald Venetiaan. Nu hebben doorgaans creolen deze partij verlaten en zitten de meeste van deze NPS’ers bij partijen als PRO, A20, DOE en bepaalde traditionele politieke partijen.

“Komen jullie terug. Want als ze terugkomen wil dat zeggen dat PRO, A20 en DOE niet meer gaan bestaan. Dat wil ook zeggen dat delen van bij wijze van praten de traditionele partijen die nu zo luid van de daken schreeuwen, terug gaan naar hun oorspronkelijke periode”, zei Valies in het programma Bakana Tori.

Volgens de NPS’er moeten deze voormalige partijgenoten wel ervoor zorgen dat zij bij terugkeer hun verbitterdheid en ego aan een kant zetten.

Dat de NPS fouten in het verleden heeft gemaakt, staat volgens Valies buiten kijf. Maar daarvoor biedt hij namens de partij zijn verontschuldigingen aan.

“Dat de NPS ver is geweest van de achterban, niet gekeken heeft naar de noden van de onderlaag, is buiten kijf. Dat accepteren wij en die verantwoordelijkheid draagt de NPS. We hebben het inderdaad gedaan. Maar men moet begrijpen dat er een nieuwe leiding is bij de NPS. De verantwoordelijkheid van de NPS in de jaren negentig is niet de verantwoordelijkheid die nu op de schouders van het huidig bestuur van de NPS kan worden gezet.

Alle NPS’ers die om wat voor reden dan ook de NPS hebben verlaten, de NPS biedt haar verontschuldiging aan die personen. Maar de NPS vraagt ze ook om terug te komen naar huis. Want je houdt niet alleen van de NPS, maar van dit land Suriname”, aldus de politicus.