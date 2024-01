AdeKUS houdt Online Open Dag over de Africana Development Cursus

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) houdt aanstaande dinsdag 30 januari een Online Open Dag over het tweede cohort van de Africana Development Studies cursus, die in maart van start gaat. Tijdens de Online Open Dag zal de AdeKUS, samen met haar partners -Het Broos Instituut in Nederland en de de Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) in Ghana, informatie verschaffen over de unieke cursus.

“Voor het eerst staat de Afrikaanse diaspora centraal in een universitaire cursus. (En) nooit eerder verzorgden de Universiteiten van Suriname en Ghana cursussen in Nederland,” schrijven de partners in hun aankondiging.

Uniek

De cursus wordt simultaan aan Nederlandse en Surinaamse studenten verzorgd worden; het brengt studenten uit Suriname en Nederland samen in een virtueel leslokaal waarin zij les krijgen van docenten uit Suriname, Afrika en de Diaspora in Europa en de Cariben. “Les in een virtueel lokaal dat over oceanen heen reikt, is ook uniek. Deze cursus zet het intellect in dat zich bevindt in de driehoek die aanvankelijk tragedie vertegenwoordigde voor mensen van Afrikaanse afkomst.”

Verdieping van relaties

De tweejarige cursus is het vervolg op de “AfroSurinaamse Ontwikkelingsstudies” die werd ontwikkeld door de faculteit der Humaniora van de AdeKUS na het werkbezoek van de Ashanti koning Otumfu Osei Tutu II aan Suriname in 2018. Tijdens dit bezoek werden afspraken gemaakt voor verdieping van de relaties tussen de universiteiten van Ghana en Suriname.

In 2023 kwam daarop een uniek contract tot stand met Het Broos Instituut, een stichting die zich inzet om meer Afrocentrische perspectieven te introduceren in het Europese onderwijsbestel. De stichting is academische leergangen aan het ontwikkelen over de inzichten van mensen van Afrikaanse afkomst en die voornamelijk zullen worden verzorgd door academici van Afrikaanse afkomst. “Mensen van Afrikaanse afkomst zijn niet in charge van de discourse over mensen van Afrikaanse afkomst. Daar brengen wij verandering in,” zegt de stichting.

Een partnership met de AdeKUS lag daarom voor de hand. Daaruit vloeit nu voort dat de cursus vanaf 17 maart ook in Nederland wordt aangeboden, toegespitst op de realiteit en actualiteit van de Afro Diaspora in Europa. Academici uit Afrika en zullen er lessen verzorgen.

Universitair karakter

Het cursusprogramma bestaat uit vier blokken, met daarin acht cursussen: Afrikaanse- Afro-Europese en Afro-Caribische geschiedenis, Etniciteit, Cultuur en Spiritualiteit, Economie, geografie, natuur en ondernemersschap en Bestuur, onderwijs en Politiek

Gezien het universitaire karakter van de cursus, is de instap-eis voor studenten vastgesteld op minimaal middelbaar schoolniveau.

Voor mensen in Nederland vindt de inschrijving plaats via de website van het Broos Instituut en voor gegadigden in Suriname is de aanmelding via de website van de AdeKUS. Er gelden Nederlandse en Surinaamse tarieven.

De lesdagen zijn gesteld op de dinsdag en vrijdag vanaf 18u Nederlandse tijd, wat het mogelijk maakt dat groepen uit beide landen met elkaar inzichten kunnen uitwisselen tijdens de lessen.

Tijdens de Open Dag op dinsdag 30 januari, zullen AdeKUS cursuscoordinator Cheryl White, KNUST Professor Samuel Adu-Gyamfi en Broos Instituut Directeur Marvin Hokstam aanwezig zijn, om vragen te beantwoorden over de cursus. Het online evenement wordt voorgezeten voor Marciano Daans, voorzitter van Het Broos Instituut.

Het evenement opent om 18u Nederlandse tijd en duurt anderhalf uur. Het is toegankelijk voor een ieder die zich vooraf aanmeldt via de Event Bright pagina; die te bereiken is via de website van Het Broos Instituut. Geregistreerden krijgen op de dag van het evenement de Zoomlink opgestuurd.