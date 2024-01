12 personen dakloos door brand Commissarisstraat; twee gewonden

Door de felle brand die vrijdag woedde aan de Commissarisstraat in Suriname, zijn 12 personen dakloos geraakt. Er vielen twee gewonden.

De brand begon in een hoogbouw houten woning in bovengenoemde straat, welke bewoond werd door een moeder met haar kinderen en kleinkinderen (video onder).

Ten tijde van de brand was iedereen thuis, met uitzondering van de moeder. Volgens de Surinaamse politie is de brand in een van de slaapkamers begonnen. Twee dochters van 17 en 18 jaar zijn van de bovenste verdieping naar benden gesprongen.

Één van hen klaagde van pijn aan haar rug en de andere dochter liep een zwelling op. Beide slachtoffers werden met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

De brand sloeg daarna over naar het pand van bardancing Mundial, op de hoek van de Commissaris- en de Zwartenhovenbrugstraat (foto hierboven). Dat gebouw is deels verwoest door de brand. Een belendend pand liep schroeischade op.

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek.