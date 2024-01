Doorrijden na aanrijding mondt uit in vecht- en schietpartij

De politie in Suriname heeft een 25-jarige man aangehouden die na een aanrijding schoten zou hebben gelost op het aangereden voertuig. Dit gebeurde toen de benadeelde verhaal ging halen bij de veroorzaker.

Uit onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat er maandagavond een aanrijding plaatsvond aan de Moejejekreekstraat, veroorzaakt door de bestuurder van een blauwe Toyota Premio. De benadeelde reed in een oranje Isuzu D-Max dienstvoertuig.

Na de aanrijding ging de veroorzaker ervandoor. De benadeelde die samen met zijn zoon was, zette een achtervolging in. Gekomen aan de Dagoebladstraat, waar de veroorzaker woonachtig is, ontstond er een woordenwisseling.

Deze mondde uit in een vechtpartij tussen de benadeelden en de veroorzaker, die met nog drie anderen daar aanwezig was. De zoon van de benadeelde incasseerde enkele klappen en liep een snijwond op aan zijn enkel.

Tijdens de vechtpartij zou de benadeelde met zijn dienst vuistvuurwapen enkele waarschuwingsschoten hebben gelost. De 25-jarige man, die bekend staat als ‘Zombie’ en zijn comparanten, zouden met een revolver en een jachtgeweer met afgezaagde loop schoten hebben gelost op het voertuig van de benadeelde.

Het dienstvoertuig van de benadeelde vertoont enkele kogelinslagen aan de laadbak.

De politie kreeg een melding binnen, betreffende schoten gelost aan de Dagoebladstraat en ging ter plaatse. De verdachte ‘Zombie’ werd aangehouden en overgebracht naar politiebureau Munder. De auto van de verdachte werd in beslag genomen, ten behoeve van de strafvordering.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist over het lot van ‘Zombie’.