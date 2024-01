‘Drie ministers midden in begrotingsbehandeling op dienstreis’

Het is volgens parlementsvoorzitter Marinus Bee een vreemd verschijnsel dat terwijl De Nationale Assemblee (DNA) nog bezig is met het behandelen van de begroting van de regering, drie ministers ervoor kiezen om naar het buitenland af te reizen.

“Want het parlement heeft alle parlementaire delegaties naar het buitenland aangehouden om uw begroting als regering te behandelen. Ik vind het ernstig”, zei Bee dinsdag bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA).

MINOWC-minister Henry Ori vertoeft van 23 t/m 27 januari in Santiago, Chili, in verband met een regionale meeting van de ministers van Onderwijs uit Latijns-Amerika. Zijn collega Kenneth Amoksi van Justitie en Politie is van 19 t/m 24 januari in Curaçao in verband met een bezoek aan de Stichting Beheer ICT-Rechtshandhaving. Daarnaast vertoeft BIBIS-minister Albert Ramdin van 22 t/m 24 januari in verband met een werkbezoek in Curaçao en Aruba.

Vicepresident Ronnie Brunswijk merkte op het ook jammer te vinden dat deze bewindslieden tijdens de begrotingsbehandeling uitlandig zijn. Echter, de tweede man van het land typeerde deze missies als noodzakelijk.

“Als een minister weggaat, dan is dat noodzakelijk. Maar de regering is hier. Als er vragen beantwoord moeten worden, dan is de regering hier om die vragen te beantwoorden”, zei Brunswijk.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien benadrukte dat de regering zich aan de gemaakte werkafspraken moet houden. Er kan wel rekening worden gehouden, maar dan moet wel duidelijk zijn waarom een buitenlandse missie noodzakelijk is.

NDP-parlementariër Melvin Bouva zei zoiets voor het eerst in zijn parlementaire carrière mee te maken. Hij struikelde vooral erover dat Amoksi een werkbezoek aan een stichting in Curaçao belangrijker vindt dan de behandeling van zijn eigen begroting.

“Wanneer hier een begrotingsbehandeling wordt gehouden, dan is De Nationale Assemblee daar om die begroting te behandelen. En wij zeggen alle reizen af, alles wordt aangehouden en voorgeschoven zover dat kan. En wij zijn hier te lande om het werk te doen. Uitgerekend minister Onderwijs, Veiligheid. En van BIBIS weten we al lang dat die weer ergens anders wil zijn dan in het parlement om zijn werk te doen. Wij vinden dat onacceptabel”, aldus Bouva.