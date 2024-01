Oude documenten CBB opgeruimd en vernietigd

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op zaterdag 13 januari oude documenten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) verbrand te mast 43 in het district Para.

Onder toezicht van het Korps Politie Suriname, het Korps Brandweer Suriname, Biza-personeel en personeelsleden van het CBB, werd op instigatie van de CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie door de directeur van Biza, Mohamad Eskak, het vuur voor de verbranding van kwitantie registers, misprints van paspoorten, noodpaspoorten en vervallen paspoorten aangestoken.

Directeur Eskak geeft aan dat deze documenten op de verschillende Bureaus voor Burgerzaken (BvB) landelijk lagen en moesten worden opgeruimd. “Het gaat met name om de kwitantie registers vanaf het jaar 2005 tot en met 2019, waarbij een aantal van 37660 kwitantie registers en 720 paspoorten, inhoudende misprints, vervallen noodpaspoorten en vervallen paspoorten die verspreid lagen op de verschillende BvB’s, worden vernietigd.”

Eskak benadrukt dat het ministerie ook heeft gelet op de veiligheid van de mens en de natuur bij het kiezen van deze locatie voor de verbranding. “Dit proces waarborgt niet alleen de veiligheid, maar voorkomt ook ongeoorloofd gebruik van de documenten, waarvan sommige een nieuw leven zouden kunnen leiden als ze op een andere manier zouden worden verwijderd.”

Santooskoemar Ganesh, Hoofd Financiële Zaken CBB, verklaart dat dit niet de eerste keer is dat het CBB betrokken is bij een opruimingsproces. Het eerste verbrandingsproces vond plaats in 2014, waarbij documenten vanaf het oprichtingsjaar van het CBB tot en met 2004 werden verbrand. Een zorgvuldige operatie waarbij opruimen, het opmaken van een proces-verbaal en interne controleprocedures werden gevolgd.

Het CBB ontving talloze klachten van de verschillende BvB’s omtrent documenten die niet meer van toepassing zijn voor de dienstverlening. Deze opstapeling zorgde voor ruimtegebrek, rattenplaag en andere ongedierte waarmee het personeel van de BvB’s werden geconfronteerd.