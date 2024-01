Boek gepubliceerd over onderzoek naar Surinaamse waarden en normen

In het deze maand gepubliceerde boek ‘The Soul of a Nation – A Journey into the past, present and future of Surinamese Values’ neemt schrijver Jean-Pierre Polanen de lezer mee in de fascinerende wereld van Surinaamse waarden. Dit boek is het resultaat van enkele jaren onderzoek verricht door de schrijver.

De reis voor de lezer begint op een algemeen vertrekstation waarin het begrip van ‘motiverende waarden’ wordt geintroduceerd, aan de hand van diverse wereldwijde studies. Vragen worden beantwoord zoals : “waarom heeft iedere persoon een uniek waardenstelsel? welke waarden bestaan er en waar komen ze vandaan? welke waarden dragen bij aan welzijn, aan duurzaam succes in de zakenwereld en aan economische groei? Hoe gebruiken landen als India, Singapore, Canada en Nederland nationale waarden in hun beleid?

Met deze kennis reizen we dan verder naar station Suriname en daar belicht Polanen het kleurrijke verleden van de Surinaamse natie op het gebied van waarden. Beginnende met de waarden vervat in onze grondwet, ons wapen, onze vlag en ons volkslied. En de reis vervolgt, nog dieper zoekend in ons DNA: de waarden van de diverse Surinaamse religieën, waaronder Sjamanisme, Christendom, Hindoeisme, Islam, Winti en Confucianisme.

Het boek neemt dan de hedendaagse waarden realiteit onder de loep, waarbij de lezer kennis neemt van de uitkomst van een in 2020 gehouden nationaal waarden onderzoek. Ook wordt de invloed belicht van corruptie, van sociale ongelijkheid, van een hoge werkloosheid onder de jeugd en van sociale media op het waardenstelsel van de natie.

De schrijver laat het echter niet bij een analyse van verleden en heden, maar beschrijft in het laatste hoofdstuk in details hoe een nationaal programma voor versterking van waarden en normen door alle gelederen de samenleving zou kunnen werken. Hierbij is de rol van leiders belangrijk. Maar volgens Polanen denkt men in Suriname bij het woord leiders vaak direct aan de regering en aan de politiek, en dat is niet volledig. Bij een verandering van het waardenstelsel van een land kunnen veel andere leiders een grote rol spelen, bijvoorbeeld religieuze leiders, werkgevers, schooldirecteuren, docenten, social media influencers en ouders. In het voorgestelde nationale programma dragen al deze leiders een steentje bij.

Polanen omschrijft tenslotte hoe de samenleving zou kunnen komen tot levende Surinaamse nationale waarden. De schrijver wil met dit boek een bijdrage leveren aan de waarden en normen dialoog en aan de ontwikkeling van welzijn en welvaart in Suriname.

Jean-Pierre Polanen (Paramaribo,1965) is woonachtig in Hongarije maar draagt al jaren op diverse manieren bij aan Suriname, en wel als gastdocent chemische technologie aan de ADEKUS universiteit, als leiderschaps trainer en als bestuurslid van Wi Tru Sranan, de stichting voor Nationale Eenheid, Waarden en Normen in Suriname.

Zijn eerste boek Transform Your World (2020) ontving een aanbeveling van een Nobel prijs winnares. Ook “The Soul of a Nation” ontving nu reeds een aanbeveling en wel van Dr. Mandeep Rai, schrifster van de bestseller The Values Compass: What 101 Countries Teach Us About Purpose, Life, and Leadership (2020).