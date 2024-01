OPINIE: ‘Pseudo strafpleiters dienen zich aan om Bouterse vrij te pleiten’

[INGEZONDEN] – Het 8 decemberproces in Suriname is definitief afgesloten met de veroordeling van de hoofddader Desi Bouterse tot 20 jaar gevangenisstraf en de andere vier overgebleven moordenaars tot 15 jaar gevangenis. Het vonnis is onherroepelijk en dat betekent dat Bouterse en zijn medeplegers opgepakt dienen te worden. Het uitgesproken vonnis kan NIET meer teruggedraaid worden.

In het eindvonnis zijn er geen hiaten zoals door de NDP beweerd wordt, derhalve is het vonnis niet voor meerdere interpretaties vatbaar. Dat is een vaststaand feit! De NDP moet daarom niet als een vis op het droge spartelen. Het Hof achtte het onomstotelijk bewezen dat Bouterse en zijn medestanders een vooropgezet plan hadden beraamd om de 15 tegenstanders te doden. De veroordeelden moeten blij zijn dat ze niet tot levenslang zijn veroordeeld, eigenlijk verdienen zij 15 x levenslang.

De advocaat van de veroordeelden, Irvin Kanhai, had geen schijn van kans om zijn cliënten vrij te pleiten. Na het eindvonnis van het 8 decemberproces was er een stortvloed aan reacties, zowel positief als negatief. Nu advocaat Irvin Kanhai, niks heeft kunnen doen voor zijn cliënten, hebben nieuwe ‘strafpleiters’ zich aangediend om Bouterse vrij te pleiten. In de rij van de nieuwe ‘strafpleiters’ behoren juristen, nep-juristen, straat-juristen, bestuurskundigen, junkies en wat dies meer zij.

Deze pseudo strafpleiters willen op de stoel van de Rechterlijke Macht en het Surinaamse Openbaar ministerie gaan zitten. Ze voelen niets voor de slachtoffers en het verdriet van de nabestaanden, het doet hun niets dat 15 Surinamers zijn vermoord. De sociale media wordt overspoeld met nepnieuws, straat- interviews, etnische opmerkingen, beledigende en haatdragende uitlatingen. Het doel is om het vonnis te beïnvloeden, maar zoals eerder gezegd, het vonnis kan niet meer teruggedraaid worden.

Ex-minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk –Silos, heeft op Bakana Tori, op 20 december, etnische uitlatingen gedaan. Ze reageerde op de samenstelling van de rechters. Ze zei 2 x Channes, daarmee bedoelde ze dat 2 van de rechters op president Chan Santokhi lijken. Zie daar de etnische inborst van Jennifer Silos. Waarschijnlijk is deze slimme jurist toch te dom om te beseffen dat dezelfde rechters zich over de zaak bogen ten tijde van de vorige regering onder leiding van Bouterse.

Het lijkt alsof de moordenaars aan hun trekken zijn gekomen met het vermoorden van de 15 burgers. In de 41 jaar hebben ze geen spijt betuigd. Met deze bloeddorstige en koelbloedige moordenaars moet je geen druppeltje medelijden hebben, zij hadden geen medelijden met de 15 onschuldige slachtoffers. Volgens het Hof van Justitie is er gewetenloos beslist over leven en dood.

Meedogenloze en gewetenloze moordenaars komen ter wereld met een waar ‘killerbrein”(bron: Het gewelddadige brein van auteur Adrian Raine). Dus dit soort mensen moeten voor langere tijd uit de gemeenschap weggezet worden. Amzad abdoel, zegt dat de PG een wijs besluit moet nemen, hij snapt niet dat de PG geen andere keuze heeft dan het vonnis van het Hof van Justitie, uit te voeren.

Idris Naipal