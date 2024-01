Van der San adviseert Bouterse om bezwaarschrift in te dienen bij Hof van Justitie

Eugene van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President in Suriname, stelt dat Desi Bouterse en overige veroordeelden in de 8 decembermoordenzaak het recht hebben om een bezwaarschrift in te dienen bij het Hof van Justitie (HvJ).

Volgens de bestuurskundige kan het Surinaamse Openbaar Ministerie het vonnis van 20 december 2023 niet uitvoeren, omdat de in 2022 onverbindend verklaarde Amnestiewet door het Constitutioneel Hof nog geldig zou zijn voor de veroordeelden.

“Omdat artikel 3 lid 1 onder a van de Amnestiewet stelt dat indien personen veroordeeld zijn tot straf, de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie tot uitvoering van die straf vervalt. Het Hof van Justitie heeft op 20 december 2023 vonnis gewezen, met dien verstande dat het vonnis een bekrachtiging inhield van de vonnissen uitgesproken in 2019/2021, dus de Amnestiewet was nog geldig. Er is dus een juridisch geschil ontstaan tussen de veroordeelden en het Openbaar Ministerie”, zei de bestuurskundige in het programma Bakana Tori.

Bouterse kan volgens het Openbaar Ministerie tot 8 januari nog zijn gratie-aanvraag indienen. Indien hij dat niet doet, kan het OM het vonnis op basis van artikel 480 van het Wetboek van Strafvordering vanaf 9 januari uitvoeren.

“Openbaar Ministerie no kan teki go sroto, want dan na war ini a kondre. Dus laat het Hof van Justitie helderheid brengen in de stand van zaken m.b.t. uitvoering van deze bepaling binnen het 8 decemberstrafproces”, stelt Van der San.

Volgens de bestuurskundige is het HvJ verplicht dit bezwaarschrift te behandelen, waarbij het OM dan ook moet wachten op het antwoord van het HvJ op dit bezwaar.

“Alle andere handelingen zijn dan buiten ons rechtstatelijk handelen. Het is dan politiedwang, met geweld als je als OM toch wil overgaan tot uitvoering van deze bepaling voordat het Hof van Justitie hierin duidelijkheid heeft gebracht”, aldus de oud-kabinetsdirecteur.