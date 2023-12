Brunswijk: “Niet alleen de president, maar de regering gaat zich buigen over gratie aan Bouterse”

“Ik ben niet de president. Als dat moment komt dan zien we wel”, zegt vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij reageert hiermee op de stelling dat hij bij afwezigheid van president Chan Santokhi, dan in de rol van waarnemend president gratie kan verlenen aan de veroordeelde Desi Bouterse.

Tijdens de jaarafsluiting van zijn kabinet donderdag zei de tweede man van het land tegenover journalisten dat hij tot nu toe rustig over de veroordeling in de 8 december moordzaak is gebleven, omdat hij als vicepresident geen verkeerde uitspraken wilt doen. Maar wat gratie betreft moeten dan alle veroordeelden dit verzoek zelf aan de president richten. Dan zal volgens hem de regering een besluit hierover nemen.

“Niet alleen de president gaat een besluit nemen daar. Het is een regering, dus dan gaan we ons daarover buigen”, aldus de vicepresident die nog niet wilt prijsgeven of hij wel of geen voorstander van gratie is aan de oud-legerleider. Tot nu toe is er volgens hem nog geen gratieverzoek ingediend.

Brunswijk stelt niet te weten of Bouterse zelf de gratie wilt hebben. Zo zegt hij bij de eerste veroordeling door de Krijsgraad zelf thuis bij Bouterse, toen nog president, te zijn geweest en aan hem hebben voorgehouden om de kans aan te grijpen en het proces af te sluiten door zichzelf gratie te verlenen.

“Hij was laconiek en hij heeft zelf geen gratie genomen. Nu gaat het probleem op ons komen”, aldus Brunswijk.