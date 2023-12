Mannen in auto beroven vrouw van ketting; worden daarna klemgereden

Drie criminelen in een grijze Toyota Ist hebben donderdag op klaarlichte dag een vrouwelijke bromfietser klemgereden aan de Braamshoopweg in Suriname. Een van de daders stapte uit en rukte de halsketting van de vrouw weg.

Na zijn daad stapte hij weer in de auto en reed met zijn medeverdachten weg. Het slachtoffer bleef ongedeerd, maar schrok hevig van de aanval. Ze was zodanig in shock, dat ze van angst beefde en haar weg niet verder kon voortzetten.

De Surinaamse politie heeft na de melding het voertuig van de verdachten klemgereden aan de Braamshoopweg. In de auto werden Shivaro K.(22), Leisel A. (23)en Thimothy G.(27) aangehouden.

Ze zijn na de aanhouding overgebracht naar politie Lelydorp ter voorgeleiding. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten in verzekering gesteld.

Eerder op de dag werd bovenstaande foto van de desbetreffende Toyota Ist op social media geplaatst, waarbij buurtbewoners van de omgeving Mawakaboweg, Boma en Welgedacht A werden gewaarschuwd voor de inzittenden die gepoogd hadden een inbraak te plegen.

En eerder in de week was een soortgelijk voertuig ook betrokken bij een beroving waarbij een vrouw in het ressort van Santodorp van haar halsketting werd beroofd. Dezelfde werkwijze als hierboven genoemd werd toegepast tijdens de beroving.