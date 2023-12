Zigzag rijdende bromfietser veroorzaakt frontale botsing

De 22-jarige bromfietser R.R. veroorzaakte maandagmorgen, op eerste kerstdag, een aanrijding aan de Latourweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de bromfietser rond 07.00u over de Latourweg reed richting rotonde, terwijl de automobilist vanuit de tegengestelde richting kwam.

Volgens informatie van de Surinaamse politie is de bromfietser ter hoogte van Naskip op de rijhelft van de auto terechtgekomen, doordat hij zigzag reed. Hierdoor kwam hij frontaal in botsing met de auto.

De bromfietser raakte daarbij gewond en is per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis. Het slachtoffer is ter observatie opgenomen.