Santokhi nog niet klaar met reshuffling ministers: “Die wedstrijd wordt gespeeld tot en met de laatste seconden”

President Chan Santokhi is nog niet klaar met vervanging van ministers binnen zijn kabinet. Volgens het staatshoofd van Suriname zullen op basis van evaluatie nog meer bewindslieden in de komende periode een pas op de plaats moeten maken.

“We zijn begonnen met een minister van Sociale Zaken, maar er gaan nog meer volgen op basis van evaluatie. Die wedstrijd wordt gespeeld tot en met de laatste seconden. Robinhood heeft ook in de blessuretijd gescoord”, zei het Surinaamse staatshoofd afgelopen week in Nickerie waar hij de jaarafsluiting van het Commissariaat heeft bijgewoond.

De president voerde aan dat de veranderingen binnen de top van zijn kabinet niet alleen bij de ministers zal blijven. Zo zal de reorganisatie ook gebracht worden op uitvoerend niveau. Enkele voorbeelden hiervan zijn de structurele wijzigingen bij het ministerie van Grondbeleid & Bosbeheer en ook Sociale Zaken waar het sociaal programma gelicht is van het ministerie en ondergebracht is onder het kabinet van de president.

Het kabinet van president Santokhi heeft 3 ½ jaren later nog weinig veranderingen in het ministersteam aangebracht. Op 11 december is Ines Pané beëdigd tot de nieuwe minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO). Haar voorvanger Uraiqit Ramsaran werd toen overgeplaatst naar het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) om daar het roer over te nemen van Albert Jubithana die reeds enkele maanden terug zijn vertrek had aangekondigd.

Rishma Kuldipsingh werd vanaf april 2022 de nieuwe minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) nadat haar voorvanger Saskia Walden werd ontheven. Daarvoor was Kuldipsingh minister van Arbeid. Op Arbeid werd zij opgevolgd door Steven Mac Andrew.