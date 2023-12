Een gemengde eenheid bestaande uit leden van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), Arrestatie Team (AT) en Kapitale Delicten (KD) hebben twee gezochte Guyanese verdachten in Suriname aangehouden en naar het politiebureau afgevoerd ter voorgeleiding.

De twee mannen Emanuel B. en Roman R. worden door de Guyanese politie gezocht in verband met een gepleegd strafbaar feit in het buurland.

Roman die deel uitmaakt van een bende wordt gezocht in verband met een zaak waarbij hij in een bivakmuts te zien is in een kort filmpje, dat werd opgenomen toen hij bezig was een militair van de Guyana Defence Force (GDF) te mishandelen (foto).

De ge√ľniformeerde militair zou onder bedreiging van een mes zijn mishandeld. De militair werd ook door andere bendeleden mishandeld. Dit werd gefilmd en via social media gedeeld.

In de maand november werd Roman officieel gezocht door de Guyanese politie. Het vermoeden bestaat dat Emanuel ook deel uit maakt van de bende.

Nadat de politie een officieel opsporingsbericht lanceerde, zijn de twee mannen richting Suriname gevlucht. Na uitgewerkte informatie kwamen ze in beeld waarna ze in het district Para in een bonukampoe werden aangehouden.

Het vermoeden bestaat sterk dat de twee mannen meer op hun kerfstok hebben. De verdachten zijn aan de afdeling kapitale delicten overgedragen, die de zaak in verder onderzoek heeft.