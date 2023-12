Amoksi: “Uitgelekte dreigingsanalyse is politiedocument; onderzoek gestart”

De afgelopen dagen ging via social media een document van de Surinaamse politie rond met de titel ‘Dreigingsanalyse’ en gekwalificeerd als ‘Top Geheim’. Volgens Justitieminister Kenneth Amoksi is het een authentiek stuk met betrekking tot de uitspraak rond de 8 decembermoorden op 20 december bij het Hof van Justitie in Suriname.

“Ik kan bevestigen dat het een politiedocument is en het geeft een analyse van wat er allemaal speelt. Maar u ziet ook dat de politie niet stil zit. Dat de veiligheid van de samenleving een zorg is voor de politie en dat er aandacht daaraan wordt besteed”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Amoksi benadrukte dat zo een dreigingsanalyse een standaardprocedure, vooral als er gekeken wordt naar het feit dat de NDP voor 16 december een massameeting heeft gepland waar de partijvoorzitter tevens hoofdverdachte Desi Bouterse zijn aanhangers zal toespreken.

“U kunt dus niet van de overheid, de regering, politie of Defensie verwachten dat wij met gekruiste armen gaan zitten en de zaken afwachten”, stelde hij.

Volgens de minister heeft de korpschef ondertussen al opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar hoe precies dit stuk is uitgelekt. Hijzelf noemt het vervelend en verfoeilijk dat zoiets gebeurd is. “Van een instituut dat de veiligheid moet garanderen verwacht je niet dat er leden daarbinnen zijn die de organisatie tegen de enkels schoppen. Dit zal grondig worden uitgezocht”, aldus de minister.

Vaandaag heeft ook president Chan Santokhi de RvM-vergadering bijgewoond. Het staatshoofd ziet deze lek als een ernstige zaak en heeft Amoksi ook terstond opgedragen om deze zaak grondig te laten onderzoeken. Volgens Santokhi hadden maar drie personen dit document in hun bezit. Hij heeft hierover ook een bijeenkomst gehad met ministers, vicepresident en veiligheidsdiensten.

Volgens Amoksi hoeft de samenleving zich niet zorgen te maken aangezien de Surinaamse politie samen met overige veiligheidsdiensten alles in het werk stelt om de orde te handhaven en veiligheid van de gemeenschap te garanderen. Met deze voorbereiding kan ook de rechterlijke macht zonder enige verstoring of belemmering haar werkzaamheden uitvoeren. Oproepen van derden via sociale media dat mensen op 20 december liever thuis moeten blijven, vindt hij dus verregaand.

“Aan de hand van wat we constateren, gaan we adviezen geven aan de president, vicepresident en RvM”, aldus Amoksi.