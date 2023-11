Inbrekers dragen kluis met 6.000 euro, ruw goud en waardevolle sieraden weg

- Advertisement -

Inbrekers hebben zondag flink huisgehouden in een woning aan de Powisistraat in Suriname. Ze hebben een kluis met daarin 6.000 euro, 60 gram ruw goud en waardevolle sieraden van het gezin weggedragen.

De redactie van Waterkant.Net sprak met de 23-jarige V.N. Ze gaf aan dat ze met haar man en twee kinderen aan de Powisistraat woonachtig is.

Ze kwamen in de avond thuis aan en ontdekten dat alles in hun woning overhoop was gehaald. Een kluis is uit haar slaapkamer weggenomen.

De politie van Geyersvlijt werd hierover ingelicht en ging ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.