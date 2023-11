Gewapende criminelen schieten banden lijnbus kapot en slaan chauffeur tot bloedens toe

- Advertisement -

Een groep gewapende criminelen heeft vrijdagavond een overval gepleegd op een buschauffeur aan de Soeroedjbaliweg te Sonny Point in Suriname.

De daders schoten de banden van de desbetreffende lijnbus kapot en stapten in de bus. Een van hen sloeg de buschauffeur met een hard voorwerp op het hoofd en beroofde hem van de dagopbrengst.



Volgens de 23-jarige buschauffeur C.P. reed hij rond 21.15u over bovengenoemde weg. Ter hoogte van de Shakoentalaweg was de weg gebarricadeerd door een groep mannen die zeiden geld in te zamelen voor een rouwzitting.

De buschauffeur mocht daar niet langs rijden. Hij werd door de groep opgedragen achteruit te rijden. Terwijl hij dat deed, staptem gewapende mannen in de lijnbus. Ze begonnen de buschauffeur meteen te mishandelen. Twee banden werden kapot geschoten.

Na de daad stapten de daders in een witte Toyota Vitz en reden weg. Het slachtoffer is per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.



De politie van Santodorp die ter plaatse was voor onderzoek, schakelde een sleepwagen in die de lijnbus naar het politiestation heeft weggesleept. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.